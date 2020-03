Coronavirus: Germania a început închiderea parţială a frontierelor sale Politia germana a inceput luni dimineata controalele la frontierele sale cu cinci tari, printre care Franta, masura prin care se va reduce masiv numarul intrarilor in cadrul luptei contra epidemiei cauzate de coronavirus, transmite AFP.



De la ora locala 08:00 (07:00 GMT), vehiculele venind din Franta, Austria, Elvetia, Danemarca si Luxemburg au inceput sa fie controlate de catre politistii germani, care nu lasa sa treaca decat transportul de marfuri si pe lucratorii transfrontalieri.



In capitala tarii, Berlin, au fost interzise incepand de sambata toate evenimentele publice…

Sursa articol: agerpres.ro

