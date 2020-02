Avand in vedere evolutia epidemiei provocate de noul coronavirus, guvernul francez a decis sa le recomande cetatenilor sai sa nu calatoreasca in China ''decat daca exista un motiv imperativ'', a anuntat sambata Ministerul de Externe, relateaza AFP. ''Avand in vedere contextul evolutiv al epidemiei de nCoV, restrictiile decise de autoritatile chineze (...) s-a decis modificarea sfaturilor de calatorie si schimbarea codului pe harta Chinei in portocaliu (nu este recomandata calatoria, cu exceptia unui motiv imperativ)'', se arata intr-un comunicat de presa al ministerului.…