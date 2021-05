Stiri pe aceeasi tema

- Franta analizeaza posibilitatea de a propune vaccinarea cu serul AstraZeneca persoanelor cu varste sub 55 de ani, in urma semnarii unui document pe proprie raspundere, in cazul in care autoritatea sanitara isi da acordul in acest sens, transmite agenția EFE, preluata de Agerpres.

- Intr-un interviu acordat postului Europe 1, ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a declarat ca Inalta Autoritate pentru Sanatate trebuie sa se pronunte asupra extinderii administrarii acestui vaccin, rezervat doar celor peste 55 de ani, si persoanelor sub aceasta varsta care isi dau consimtamantul…

- Persoanele cu virsta sub 55 de ani care au primit prima doza de AstraZeneca in Franta vor face rapelul cu un alt vaccin coronavirus. Declaratia apartine ministrului Sanatatii, Olivier Veran, potrivit Agentiei ANSA. „Este absolut logic", a spus Veran, mentionind totusi ca anuntul oficial va veni de la…

- Un student la medicina in varsta de 24 de ani a fost gasit mort, la Nantes, la 10 zile dupa ce se vaccinase cu serul AstraZeneca. Dezvaluirea a fost facuta luni de Ouest-France si preluata de Le Figaro, conform Mediafax. Potrivit informatiilor cotidianului, tanarul din La Turballe (Loire-Atlantique)…

- Spania, Germania, Italia și Franța vor relua vaccinarea cu serul AstraZeneca, dupa ce Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) a comunicat ca vaccinul este „sigur și eficace”. Spania va relua de miercuri programul de vaccinare…

- Expertii canadieni in sanatate sunt siguri ca toate vaccinurile anti-COVID-19 care sunt administrate in aceasta tara sunt sigure, inclusiv cel produs de AstraZeneca, a declarat luni prim-ministrul Justin Trudeau, citat de Reuters. Germania Italia si Franta au devenit luni cele mai recente state care…

- Olivier Veran, ministrul francez al Sanatatii, a fost vaccinat luni cu prima doza de vaccin impotriva COVID-19 de la AstraZeneca, intr-un centru spitalicesc la Melun, in Seine-et-Marne, in fața camerelor de luat vederi, relateaza News.ro , care citeaza BFMTV. Ministrul francez al sanatații s-a așezat…