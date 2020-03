Stiri pe aceeasi tema

- Napoli a anunțat ca va relua antrenamentele pe 25 martie, deși campionatul din Serie A este in continuare suspendat din cauza pandemiei de coronavirus. Italia trece prin cele mai grele momente de la apariția COVID-19. Ieri, 20 martie, și-au pierdut viața 627 de persoane, fiind cel mai negru bilanț.…

- "Stam in casa si ne odihnim. Liniste si pace. (…) Cred ca acest sezon e compromis pentru toti. Trebuie gandit foarte serios ce facem pentru de la anul incolo. Aceasta criza va aduce multe minusuri si va trebui sa analizam bine. Eu cred ca lucrurile sunt mult mai importante cum vom arata din urmatorul…

- Alerta in județul Maramureș. Doua femei aflate in izolare la domiciliu au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare și ar putea avea coronavirus, informeaza emaramures.ro.Cele doua, una in varsta de 56 de ani, iar cealalta de 30 de ani, au sunat la 112 și au fost…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Juventus Torino, a parasit Italia, tara europeana cea mai afectata de epidemia de coronavirus, si s-a "refugiat" în orasul sau natal, Funchal, împreuna cu familia sa, pentru a fi alaturi de mama sa, victima unui accident…

- Autoritațile prahovene sunt in alerta dupa ce, aseara, la secția Boli Infecțioase a SJU Ploiești s-au prezentat doi pacienți recent intorși din Italia și care acuzat simptome de infecție respiratori. Cei doi, tata și fiu, sunt suspecți de infectare cu noul coronavirus.

- Autoritațile au confirmat al optulea caz de infecție cu coronavirus in Romania. Este vorba de un barbat in varsta de 51 ani, din Olt, care a calatorit din Italia in același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Barbatul se afla in acest moment in izolare la…

- Vicepresedintele Tribunalului Braila, judecatoarea Daniela Vicol, este in izolare la domiciliu dupa ce a venit din Italia.Judecatoarea a fost insa la serviciu timp de doua zile dupa venirea din concediu si a intrat in perioada de izolare abia pe 27 februarie, in urma unui telefon primit de…

- AutoritAƒE›ile romA¢ne, prin Ordinul ministrului SAƒnAƒtAƒE›ii, au stabilit cAƒ, la sosirea pe teritoriul RomA¢niei, toE›i cAƒlAƒtorii asimptomatici din zonele afectate de coronavirus, respectiv Hubei (China) E™i cele 11 localitAƒE›i din Italia, vor intra A®n...