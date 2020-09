Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a anunțat un nou record zilnic de infectari de la declanșarea epidemiei de coronavirus. Astfel, luni s-au inregistrat 2.180 de noi cazuri, in condițiile in care noul an școlar, cu prezența fizica a elevilor in clase, a inceput marți, relateaza Agerpres.In luna august,decesele provocate de COVID-19…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat la Ierusalim ca SUA se vor asigura ca Israelul va pastra un avantaj militar in Orientul Mijlociu, in condițiile oricarui viitor acord privind vanzarea de arme de catre Washington Emiratelor Arabe Unite (EAU), informeaza Agrepres.

- Ministerul Sanatatii israelian a informat marti ca s-au inregistrat 2.001 noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, o cifra pe care autoritatile o considera drept limita pentru a reimpune izolarea totala, relateaza EFE, citata de Agerpres.

- Mii de manifestanti s-au adunat sambata seara la Ierusalim si Tel Aviv pentru a denunta coruptia si modul de gestionare a pandemiei de COVID-19 si a consecintelor sale de catre guvernul israelian. Nemultumirea populara s-a intensificat in ultimele zile, pe fondul noilor restrictii impuse in contextul…

- Potrivit criticilor, pachetul financiar de 6 miliarde de sekeli (1,75 de miliarde de dolari) este o incercare de crestere a popularitatii premierului, inainte de anuntarea unor noi restrictii. Platile vor varia intre 750 de tekeli (219 dolari) si pana la 3.000 de tekeli (875 de dolari) pentru familiile…

- Israelul a inregistrat in ultimele 24 de ore 859 de cazuri, cel mai mare numar de contagieri zilnice cu coronavirus de la inceperea pandemiei, la putin timp dupa ce a impus noi restrictii in urma unei relaxari precipitate, relateaza miercuri EFE, preluata de Agerpres.

- Rusia va organiza miercuri parada militara de Ziua Victoriei, in pofida creșterii constante a infecțiilor cu coronavirus, scrie The Guardian. In cadrul evenimentului vor defila 13.000 de soldați, 234 de vehicule blindate, iar 75 de aeronave vor surova cerul Moscovei.