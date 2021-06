Principalul expert in boli infectioase din Statele Unite, doctorul Anthony Fauci, a cerut Chinei sa prezinte dosarele medicale a noua persoane angajate ale laboratorului din Wuhan, ale caror afectiuni ar putea oferi indicii vitale daca COVID-19 a aparut pentru prima data ca rezultat al unei scurgeri de laborator, a relatat joi Financial Times (FT), citat vineri de Reuters.



"As dori sa vad fisele medicale ale celor trei persoane despre care se spune ca s-au imbolnavit in 2019. S-au imbolnavit intr-adevar si, daca da, de ce s-au imbolnavit?", a declarat Fauci, citat de FT.



…