Stiri pe aceeasi tema

- Ecuadorul a prelungit cu 60 de zile, pana la 13 august, starea de urgenta impusa in martie din cauza epidemiei de COVID-19, care a facut pana acum 3.929 de victime din cele peste 47.000 de cazuri de infectare, a anuntat Ministerul Comunicatiilor, transmite AFP.Guvernul a decis aceasta prelungire…

- Oficialii de la Sofia au precizat ca aceasta masura de combatere a coronavirusului a fost decisa dupa o crestere a numarului de cazuri noi, scrie Agerpres.Starea de urgenta epidemica din Bulgaria se prelungeste pana la sfarsitul lui iunie, a anuntat miercuri premierul Boiko Borisov. Conform Reuters,…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat ca va cere Parlamentului sa aprobe prelungirea cu doua saptamani a starii de urgența pana pe 21 iunie dupa care guvernul va inceta sa restricționeze deplasarea cetațenilor, informeaza Hotnews, citand El Pais .Pedro Sanchez i-a informat pe liderii regionali…

- Ecuadorul a prelungit pana la 15 iunie starea exceptionala, care permite impunerea de restrictii de deplasare, din cauza epidemiei de COVID-19, a anuntat marti presedintele Lenin Moreno, intr-o tara cu aproape 32.000 de cazuri confirmate si 1.500 de decese, transmite AFP. 'Cu acordul…

- Guvernul german a prelungit miercuri pana cel putin la data de 14 iunie avertizarile de calatorie in afara tarii din cauza pandemiei, transmit DPA si AFP. 'Nu ne aflam inca in punctul in care sa putem recomanda fara ingrijorare calatorii' in strainatate, 'de aceea este necesar sa prelungim…

- Georgia a decis marti prelungirea pana la 22 mai a starii de urgenta declarate pentru a reduce raspandirea noului coronavirus, a anuntat purtatorul de cuvant al guvernului de la Tbilisi, Irakli Chikovani, transmite Reuters potrivit Agerpres. Fosta republica sovietica, ce are o populatie de 3,7 milioane…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, dupa intalnirea cu premierul si cu mai multi ministri, ca ca fi necesara prelungirea starii de urgenta cu inca o luna, iar decretul va fi emis lsa inceputul saptamanii viitoare.

- Guvernul mexican a instituit starea de urgenta sanitara si masuri mai stricte in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, dupa ce numarul contaminarilor a depasit pragul de 1.000, iar numarul deceselor a accelerat, relateaza Reuters potrivit news.roAutoritatile sanitare au anuntat luni…