- „Domnul Florin Vasile Cîțu și-a depus astazi (n.red. joi) mandatul de prim-ministru desemnat. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a luat act de aceasta decizie și urmeaza sa faca o declarație de presa în cursul acestei seri”, se arata într-un comunicat…

- Serie A e, deocamdata, suspendata, iar partidele din Franta si Germania, spre exemplu, se disputa in fata unor tribune goale. Si Liga I a recurs la aceasta masura, insa, in ultimele ore, s-a tot vorbit despre suspendarea campionatului.

- Sezonul actual din Serie A ar putea sa nu se mai incheie din cauza epidemiei de coronavirus. Federatia Italiana de Fotbal a organizat o sedinta in care s-au discutat posibilele scenarii pentru finalul sezonului....

- Federația Romana de Fotbal a decis ca meciul Romania U21 - Danemarca U21, din preliminariile EURO 2021 sa fie mutat la Ploiești. Meciul care urmeaza sa joace pe 31 martie, de la 19:30, fusese programat inițial la Craiova, acolo unde oficialii FRF se așteptau la un numar mare de fani. ...

- Cercetatorii au solicitat in mod repetat accesul la arhivele Vaticanului din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, pentru a identifica masurile luate de Papa Pius al XII-lea impotriva Germaniei naziste. Acum, aproximativ 200 de cercetatori vor avea acces, pentru prima oara, la arhive.Vaticanul deschide…

- Cluburile FCSB si Dinamo au fost sanctionate, vineri, Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal cu penalitate sportiva de cate 15.000 de lei pentru incidentele provocate de suporteri in timpul partidei din cadrul etapei a 26-a a Ligii I. "In baza art. 82.2 si 3.a si c din RD, raportat la…

- Federațiile de fotbal din Anglia, Irlanda de Nord și Scoția au facut o schimbare drastica de regulament: copiii de pana la 16 ani nu vor mai avea voie sa loveasca mingea cu capul in timpul antrenamentelor. Cele trei federații au emis astazi un comunicat prin care anunța modificarile. Grupele de copii…