Coronavirus: de ce pierderea gustului și a mirosului nu ar trebui să ne îngrijoreze? Pierderea mirosului este un simptom destul de frecvent la pacienții cu coronavirus. In general, pacienții se simt anxioși cu privire la acest simptom. De fapt, in 70 pana la 85% din cazurile de Covid-19 care prezinta acest simptom, pierderea mirosului este sinonima cu o forma ușoara a virusului, spun cercetatorii... The post Coronavirus: de ce pierderea gustului și a mirosului nu ar trebui sa ne ingrijoreze? appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

