Coronavirus: de ce nu apărut nicio variantă nouă de luni de zile? In perioada noiembrie 2020 și ianuarie 2021 lumea a inceput sa observe evoluții ale coronavirusului. Variantele engleza, indiana, sud-africana și braziliana sunt secvențiate in mod special și ingrijoreaza autoritațile sanitare: mai contagioase, mai letale, facand vaccinurile mai puțin eficiente. Fiecare are propriile sale caracteristici, dar de fiecare data observația este aceeași: sunt mai periculoase decat […] The post Coronavirus: de ce nu aparut nicio varianta noua de luni de zile? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

