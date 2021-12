Coronavirus: De ce în sezonul rece este mai infecțios? De ce dezvoltă mutații? Covid-19, dar și alte boli se manifesta mai puternic iarna. Cauzele sunt bine cunoscute: mai multe persoane in spații inchise, neaerisite corespunzator, slabirea sistemului imunitar. Dar mai exista o cauza legata de structura coronavirusului, dotat cu varfuri cu proteine sensibile la temperatura. Sensibil la frig Deci sunt cunoscute cauzele raspandirii mai accelerate a virusului in timpul iernii. Aerul rece și uscat favorizeaza patrunderea virusului in nas, in condițiile in care același aer rece fragilizeaza sistemul imunitar. Numeroase studii au aratat, de asemenea, ca virusul el insuși este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

