Coronavirus: Cu epidemia sub control, Albania relaxează restricţiile, dar îi va încarcera pe cei care nu respectă carantina Dupa 28 de zile de masuri riguroase de izolare pentru combaterea coronavirusului, Albania se pregateste se relaxeze unele dintre acestea, dar instituie pedeapsa cu inchisoarea pentru cei care nu respecta carantina, relateaza joi agentia EFE.



Cu un sistem sanitar in stare precara, dar care totusi dispune de 310 paturi pentru pacientii COVID-19, la o populatie de 2,8 milioane locuitori, Albania a aplicat de timpuriu masuri radicale de combatere a epidemiei si sanctiuni severe pentru nerespectarea acestora, mai ales ca numerosi albanezi din diaspora din Italia au revenit in tara.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

