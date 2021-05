Coronavirus: COP26 se va desfăşura cu prezenţă fizică, la Glasgow Presedintele COP26, Alok Sharma, a confirmat vineri ca intentioneaza sa organizeze Conferinta ONU asupra schimbarilor climatice preconizata pentru noiembrie, la Glasgow, Scotia, cu prezenta fizica, in ciuda pandemiei, acest eveniment fiind considerat ''ultima speranta'' pentru a impiedica o crestere necontrolata a temperaturilor, informeaza AFP.



''Mereu am sustinut necesitatea unui COP cu prezenta fizica (...) preconizam asadar un summit cu prezenta fizica, unde ne vom asigura ca siguranta delegatilor va fi primordiala'', a anuntat acesta cu prilejul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

