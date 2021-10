Coronavirus Constanta: Cate paturi sunt libere la sectia de Terapie Intensiva din judet

La Târgoviște, Simpozion dedicat Zilei Armatei Române

La Târgoviște, Simpozion dedicat Zilei Armatei Române, găzduit de Cercul Militar și organizat de Garnizoana Târgoviște și filiala Mihai Viteazul The post La Târgoviște, Simpozion dedicat Zilei Armatei Române first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]