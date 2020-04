Coronavirus: Confesiuni drive-in, organizate în Acapulco Preotii catolici din Acapulco, un oras-port si o celebra statiune balneara din sudul Mexicului, le-au propus credinciosilor locali sa se confeseze in Joia Mare fara sa coboare din automobilele lor, pentru a evita astfel contaminarile cu noul coronavirus, informeaza AFP. Arhidioceza de Acapulco a autorizat institutul sau pastoral sa se instaleze in cartierul Caleta pentru a oferi credinciosilor sfanta pocainta si iertarea pacatelor in timp ce acestia se spovedeau ramanand in automobilele lor. In spatele unui panou din lemn ce includea cateva deschizaturi, un preot imbracat in tinuta sacerdotala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Slujbe drive-in, unde enoriașii asista din mașina la predica, sunt puse deja in practica in biserici din Coreea de Sud. Multe biserici de acolo au fost criticate pentru organizarea de slujbe tradiționale, cu oameni in lacașurile de cult, in timpul pandemiei de coronavirus. Bisericile s-au adaptat și…

- Tenorul spaniol Placido Domingo a anuntat luni ca a fost externat din spitalul din Acapulco, din sudul Mexicului, unde a fost internat dupa ce a suferit complicatii asociate COVID-19, informeaza AFP. "Sunt acasa, ma simt bine. Din fericire, cand au aparut primele simptome ma aflam, ca intotdeauna, sub…

- In atelierele mai multor inchisori, in special in Ciudad de Mexico, detinutii confectioneaza circa 2.000 de masti pe zi. "Este o munca foarte importanta pentru a sprijini societatea care trece prin aceasta criza", a declarat Apolinar Soto, responsabilul organizatiei de munca din Reclusorio Norte, o…

- Zeci de detinuti din Mexic s-au ocupat in ultimele saptamani cu fabricarea de masti destinate stoparii raspandirii noului coronavirus in Mexic, relateaza AFP joi. In atelierele mai multor inchisori, in special in Ciudad de Mexico, detinutii confectioneaza circa 2.000 de masti pe zi. "Este o munca foarte…

- In plina epidemie de coronavirus, cinematograful in aer liber a devenit principalul mijloc de relaxare adoptat de sud-coreeni nerabdatori sa vada ceva nou fara a-si asuma riscuri, relateaza duminica AFP, preluata de Agerpres.In timp ce numarul de intrari la cinematografele traditionale sud-coreene a…

- In contextul epidemiei de Coronavirus, Episcopia Husilor a decis limitarea vizitelor pastrorale ale preotilor la domiciliul credinciosilor, ca masura de preventie atat pentru clerici, cat si pentru credinciosi.

- Preotii din Dambovita vor avea un rol activ in informarea populatiei cu privire la coronavirus, dar si la masurile pe Post-ul DAMBOVITA: Preotii se vor implica in informarea credinciosilor despre coronavirus si masurile preventive apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doctorul Virgil Musta, specialist in boli infecțioase, va fi prezent in jurul orei 11.00 la Catedrala Mitropolitana din Timișoara. Medicul le va vorbi oamenilor despre coronavirus și despre cum se pot pazi de aceasta infecție. The post Virgil Musta, specialist in boli infecțioase, le va vorbi credincioșilor,…