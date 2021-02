Presedintele chilian Sebastian Pinera a primit vineri o prima doza de vaccin anti-COVID-19 in cadrul campaniei de imunizare in masa lansata de aceasta tara sud-americana, unde 1,6 milioane de persoane au fost deja inoculati cu cel putin o doza, informeaza AFP.



"Chile se numara printre tarile care au vaccinat cel mai mult si noi vom continua pe aceasta linie", a declarat presedintele Pinera, 71 de ani, caruia i s-a administrat prima doza in sudul tarii, la Futrono, unde isi petrecea vacanta.



Chile a fost una dintre primele tari din America Latina care si-a lansat campania…