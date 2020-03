Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 186 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, numarul total al cazurilor confirmate fiind de 762, potrivit informarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica, marți, 24 martie, ora 13.00. Revenim cu amanunte Pana marți, la ora 9.00, erau inregistrate 8…

- In cursul acestei seri, s-a inregistrat cel de-al șaptelea deces, pe teritoriul Romaniei, in randul pacienților confirmați cu noul coronavirus. Cel mai recent este cel al unui barbat in varsta de 65 de ani. In aceasta seara a fost inregistrat și cel de- al șaptelea deces al unui pacient infectat cu…

- Duminica, 22 martie, au fost inregistrate primele doua decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 66 de cazuri noi, iar numarul de cazuri confirmate a ajuns la 433, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Este…

- Varsta medie a celor 367 de pacienți diagnosticați cu Covid-19 in Romania este de 41 de ani, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, scrie Hotnews. Aproximativ 5% dintre ei au intre 0 și 18 ani, 69% au intre 19 și 50 de ani, 23% au intre 51 și 70 de ani, iar 3% peste 70 de ani.…

- Grupul de comunicare strategica anunța ca in 24 de ore au fost inregistrate in Romania 59 de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus. Numarul total al cazurilor inregistrate in țara a ajuns la 367. De as...

- Streinu-Cercel susține „varful” epidemiei va fi dupa Paște, cand romanii se vor reuni in familii pentru petrecerea sarbatorii, dar ca nu ar trebui sa faca asta fiindca cea mai vulnerabila parte din societate sunt varstnicii, in randul carora infecția cu COVID 19 poate fi fatala.”Noi am avut o intrare…

- Numarul persoanelor care au contactat noul coronavirus in Romania crește zilnic. Astfel, Departamentul pentru Situatii de Urgenta a raportat ca pana miercuri, 18 martie, pe teritoriul țarii noastre au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cele 246 de persoane…

- Un barbat in varsta de 51 de ani, care a calatorit din Italia in Romania cu același autocar cu suceveanul diagnosticat cu coronavirus, a fost confirmat pozitiv. Potrivit unei informari a Grupului de Comunicare Strategica, barbatul de 51 de ani a fost contact direct al suceveanului in varsta de 71 ...