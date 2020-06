Cehia a anuntat luni ca, incepand de la 15 iunie, le va permite cetatenilor sai sa se deplaseze in majoritatea tarilor europene fara a mai fi obligati sa prezinte la intoarcere dovada unui test negativ la noul coronavirus, acelasi regim urmand sa-l aiba pe teritoriul sau si cetatenii a 19 state considerate 'sigure' din punctul de vedere al riscului de transmitere a virusului, informeaza Reuters si app. 'Putem incepe sa calatorim in Europa din 15 iunie', a comunicat ministrul sanatatii, Adam Vojtech, pe Twitter. De la data respectiva, statele europene vor fi plasate in trei categorii,…