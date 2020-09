Coronavirus: ''Cea mai mare'' conferinţă europeană privind drepturile omului, anulată de OSCE Reuniunea anuala a Organizatiei pentru Cooperare si Securitate in Europa (OSCE), prezentata drept ''cea mai mare'' conferinta europeana privind drepturile omului, a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri organizatia, relateaza AFP. "Statele participante au decis in unanimitate ca aceasta nu va avea loc in 2020 din cauza circumstantelor unice, imprevizile si fara precedent legate de pandemia de coronavirus", a explicat organismul cu sediul la Viena intr-un comunicat. "Decizia prin consens (...) nu stabileste niciun precedent pentru organizarea ei in viitor",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea anuala a Organizatiei pentru Cooperare si Securitate in Europa (OSCE), prezentata drept "cea mai mare" conferinta europeana privind drepturile omului, a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri organizatia, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Statele participante…

- Presedintele in exercitiu al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), prim-ministrul albanez Edi Rama, a denuntat vineri, la Viena, situatia 'profund alarmanta' din Belarus, indemnand regimul de la Minsk sa accepte propunerea de mediere lansata de OSCE, transmite AFP.…

- Presedintele in exercitiu al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), prim-ministrul Albaniei Edi Rama, si ministrul suedez de externe, Ann Linde, a carei tara urmeaza sa preia presedintia acestei organizatii, au reiterat o propunere de mediere a presedintelui belarus, Aleksandr…

- Presedintele in exercitiu al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), prim-ministrul Albaniei Edi Rama, si ministrul suedez de externe, Ann Linde, a carei tara urmeaza sa preia presedintia acestei organizatii, au reiterat o propunere de mediere a presedintelui belarus, Aleksandr…

- Reprezentantul Special al Presedintelui in exercitiu al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, din partea Albaniei pentru procesul de reglementare transnistreana, ambasadorul Thomas Mayr-Harting a salutat intalnirea Condrita dintre presedintele moldovean Igor Dodon si liderul transnistrean…

- Reprezentantul Special al Președintelui in exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa, din partea Albaniei pentru procesul de reglementare transnistreana, ambasadorul Thomas Mayr-Harting a salutat intilnirea Condrița dintre președintele moldovean Igor Dodon și liderul transnistrean…

- Un acord care prevede incetarea in totalitate a confruntarilor militare intre serviciile de securitate ucrainene si insurgentii prorusi a intrat in vigoare luni in regiunile separatiste din estul Ucrainei, informeaza agentia de presa Reuters.Oficiali rusi si ucraineni, impreuna cu negociatorii…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) va ramane fara conducere la sfarsitul acestei saptamani, dupa ce tratativele vizand prelungirea temporara a mandatelor principalilor lideri ai organizatiei s-au soldat cu un esec, au indicat marti diplomati citati de dpa. Cele…