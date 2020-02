Coronavirus: cât rezistă pe diferite suprafețe și cât timp rămâne infecțios Cat timp persista virusurile corona pe suprafețe, cum ar fi manerele ușilor sau noptierele spitalului? Ce metode pot fi utilizate pentru a le ucide eficient? O echipa de cercetare de la Greifswald și Bochum a compilat toate datele publicate care sunt cunoscute cercetatorilor de astazi și le-a publicat in Journal of Hospital Infection din 6 februarie 2020. Transmisie prin picaturi, maini și suprafețe Știrile despre noul coronavirus 2019-nCoV sunt cele mai importante și țin primele pagini ale publicațiilor la nivel mondial. Deoarece nu exista o terapie specifica impotriva acestuia, prevenirea infecției are… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- * Infectia poate ajunge si in Romania * Pentru ca virusul nu poate fi ținut sub control, autoritațile romane iau masuri sporite de prevenție și tratament In timp ce bilanțul deceselor inregistrate ca urmare a complicațiilor cauzate de noul coronavirus crește alarmant, ajungand de la 9 la 80 in doar…

- Mariana Alexandru a povestit la interviul de joi pentru șefia DNA, cum in 2014, conducerea DNA de la acel moment i-a cerut sa plece din instituție fara a i se da vreo explicatie concreta ci doar invocand anumite nereguli in dosare importante, scrie Monitorul Justiției.Procurorul a explicat…

- ALERTA MEDICALA: Un virus misterios se raspundește in intreaga lume. Ce simptome are? Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China s-ar putea raspandi la nivel mondial și a indemnat spitalele din intreaga lume sa se pregateasca pentru acest scenariu. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- O analiza recenta a analizei temperaturii corpului uman arata ca temperatura medie a scazut din secolul al XIX-lea din cauza unor schimbari fiziologice. Autorii unui studiu nou indica si posibilele cauze ale acestor modificari. Temperatura corpului, influentata de multi factori Temperatura normala a…

- Capitala Indiei, New Delhi, s-a confruntat luni cu cea mai scazuta temperatura de peste un secol, pe fondul unui val puternic de frig in partea de nord a tarii, informeaza marti BBC, anunța AGERPRES.O ceata groasa a cuprins orasul luni, in conditiile in care temperatura maxima a scazut la…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a spus ca fuziunea dintre EximBank si Banca Romaneasca nu a fost inca aprobata nici de el, nici de Ministerul Finantelor Publice. "Am fost intrebat de mai multi jurnalisti si trebuie sa fac aceasta precizare. Tranzactia a fost aprobata in februarie 2019 de Guvernul…

- 80 de copii de la scolile din Sectorul 4 al Capitalei, cu posibilitati materiale reduse sau tineri implicati in diferite activitati ale Centrului European Cultural si de Tineret pentru UNESCO “Nicolae Balcescu” au primit, joi seara, jucarii, haine si dulciuri de la Voluntarii Paraclisului Catedralei…

- astfel incat sa se evite adancirea decalajelor sociale PSD avertizeaza ca modelul de calcul propus de PNL pentru stabilirea salariului minim pe economie, prin raportare la productivitatea muncii si rata inflatiei, va avea un puternic impact negativ in societate. Un astfel de experiment hazardat nu ar…