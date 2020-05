Casa Gucci va reduce programul prezentarilor sale de moda la doua show-uri pe an, dupa ce directorul sau de creatie, Alessandro Michele, a anuntat ca perioada de izolare la domiciliu impusa de pandemia de COVID-19 l-a facut sa reevalueze modul in care functioneaza casele de moda italiene, informeaza contactmusic.com.



Alessandro Michele a dezvaluit ca una dintre primele modificari majore pe care a decis sa le implementeze este aceea de a reduce numarul de prezentari organizate in fiecare an de casa Gucci.



"Voi renunta la ritualul perimat al sezonalitatii si al show-urilor…