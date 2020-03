CORONAVIRUS. Canada isi inchide frontierele pentru straini. Care sunt exceptiile Prin urmare, incepand de la miezul nopții, respectiv 18 martie, ora 00:01, este interzisa intrarea in Canada a tututor strainilor, cu cateva mici excepții. Mai exact, cetațenii Statelor Unite ale Americii și diplomații nu sunt vizați de aceasta masura,insa trebuie sa se autoizoleze pentru o perioada de 14 zile. In ceea ce privește revenirea in țara a cetațenilor canadieni, premierul a declarat faptul ca cei care sunt testați pozitiv sau prezinta simptome ale infecatorii cu coronavirus, nu se vor putea urca in avione spre Canada. De asemenea, transportatorii aerieni au obligația… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

