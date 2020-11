Stiri pe aceeasi tema

- Austria a inregistrat 109 decese Covid-19 in ultimele 24 de ore, cea mai ridicata cifra de la inceperea pandemiei, in conditiile in care tara se afla de doua saptamani in carantina, iar in urma cu doua zile au fost inchise scolile si centrele comerciale, relateaza EFE, citata de digi24 . Numarul contagierilor…

- Ziarul Unirea Municipiul Sibiu intra in carantina, dupa ce a depașit incidența de 11 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Precizarile prefectului Astazi, 11 noiembrie, Municipiul Sibiu, a inregistrat o incidența de 11,18 cazuri de infectare cu COVID-19 la mia de locuitori, iar incidența, la nivelul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania se afla in valul doi al epidemiei de Covid și spune ca a cerut Guvernului sa gaseasca soluții pentru creșetrea capacitații secțiilor ATI. „Suntem deja intr-o etapa dificila, intr-un așa numit val doi al epidemiei, care se inregistreaza și in majoritatea…

- CHIȘINAU, 23 sept – Sputnik. Președintele Igor Dodon a fost invitatul din aceasta seara al unei ediții speciale la postul public de televiziune „Moldova 1”, in contextul in care astazi a fost raportat un numar-record de infectari noi cu COVID-19: 786 de cazuri. © REUTERS / Remo CasilliViteza de raspandire…

- Mostenitoarea tronului Spaniei, printesa Leonor, va trebui sa respecte o perioada de carantina dupa depistarea unui caz de COVID-19 printre colegii sai de clasa, relateaza sambata agentia AFP care citeaza o sursa de la palatul regal, transmite agerpres.ro.

- Deputatul UDMR Norbert Apjok a fost depistat cu COVID-19. Parlamentarul a fost luni in plen la votul pentru motiunea de cenzura, unde a interactionat cu colegii de partid. Toti parlamentarii UDMR sunt in izolare si au efectuat testul COVID, sustin surse politice pentru Adevarul. Asteapta rezultatele.

- Alegatorii bolnavi de COVID-19 și cei care sunt plasați in carantina sau izolare vor putea vota la Alegerile locale din 27 septembrie 2020. Președintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituletu-Buica, intr-un interviu pentru Agerpres, a clarificat cum va decurge procesul de votare…

- Jamaicanul Usain Bolt, fostul star al atletismului mondial, a anuntat, luni, pe Instagram ca a intrat in carantina in asteptarea rezultatului testului pentru Covid-19 efectuat sambata trecuta, informeaza AFP. "M-am trezit ca toata lumea, m-am uitat pe retelele de socializare unde se spunea…