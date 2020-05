Stiri pe aceeasi tema

- Medicii care l-au avut in ingrijire pe premierul britanic, Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, pregatisera anuntul decesului sau dupa internarea lui in sectia de terapie intensiva, a afirmat el duminica intr-un interviu acordat tabloidului The Sun on Sunday, citat de AFP, potrivit Agerpres.

- Medicii care l-au avut in ingrijire pe premierul britanic, Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, pregatisera anuntul decesului sau dupa internarea lui in sectia de terapie intensiva, a afirmat el duminica intr-un interviu acordat tabloidului The Sun on Sunday, citat de AFP. "A fost intr-adevar…

- Premierul britanic Boris Johnson și logodnica sa, Carrie Symonds, și-au numit fiul nou-nascut Wilfred Lawrie Nicholas, parțial în onoarea medicilor de la terapie intensiva care au salvat viața prim-ministrului britanic când acesta se lupta cu complicații legate de COVID-19, relateaza Reuters.Symonds…

