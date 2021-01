Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a estimat vineri ca pandemia de COVID-19 va face mai mult de 600.000 de victime in Statele Unite, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Citește și: Valeriu Gheorghița: Nu cred ca anul viitor vom mai avea o alta campanie de vaccinare "Suntem la 400.000 de…

- Presedintele american Joe Biden a estimat vineri ca pandemia de COVID-19 va face mai mult de 600.000 de victime in Statele Unite, noteaza AFP, potrivit Agerpres. SUA au depașit deja pragul de 400.000 de morți din cauza coronavirusului.

- Liderul senatorilor republicani, Mitch McConnell, a afirmat miercuri ca nu exista nicio sansa ca un proces corect, serios de punere sub acuzare a lui Donald Trump sa se incheie inainte de instalarea la putere a presedintelui american ales, Joe Biden, pe 20 ianuarie, scriu AFP si Reuters. …

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat joi ca nu va impune „carantina nationala” in pofida recrudescentei pandemiei de Covid-19 in Statele Unite in ultimele saptamani, relateaza AFP, citata de agerpres . „Nicio circumstanta nu ar putea justifica, in opinia mea, o carantina nationala totala.…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat, joi, ca nu va impune ''carantina nationala'', in pofida recrudescentei pandemiei de COVID-19 in ultimele saptamani, relateaza AFP, citata Agerpres.''Nicio circumstanta nu ar putea justifica in opinia mea o carantina nationala totala. Cred ca ar fi contraproductiv'',…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat joi ca nu va impune ''carantina nationala'' in pofida recrudescentei pandemiei de COVID-19 in Statele Unite in ultimele saptamani, relateaza AFP. ''Nicio circumstanta nu ar putea justifica in opinia mea o carantina…

- Președintele ales, Joe Biden, avertizeaza ca Statele Unite se va confrunta cu o iarna "foarte intunecata", in timpul unui discurs in care a dezvaluit planurile de abordare a pandemiei COVID-19. Chiar daca speranța unui vaccin a ridicat doza de optimism, Joe Biden a declarat luni ca s-ar putea…

- Statele Unite au devenit prima natiune care a depasit pragul de 10 milioane de infectii cu noul coronavirus de la inceperea pandemiei, conform unui bilant realizat duminica de Reuters, pe masura ce al treilea val de cazuri de COVID-19 se extinde in intreaga tara. Punctul de referinta sumbru…