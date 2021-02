Coronavirus: Berarii germani, forțați să-și arunce berea pe fondul pandemiei Berarii germani au fost forțați sa arunce berea nevânduta și au cerut guvernului ajutor financiar în timp ce carantina introdusa pe fondul pandemiei de coronavirus a redus cererea, au spus ei luni, relateaza Reuters.

Pub-urile, hotelurile și restaurantele germane sunt închise din noiembrie în cel de-al doilea lockdown al țarii, dupa primul care a avut loc la începutul anului trecut.

Producatorii au cerut guvernului german sa ofere ajutor fabricilor de bere în cadrul programelor țarii de a ajuta industria sa se recupereze dupa impactul crizei coronavirusului.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Berarii germani au fost fortati sa arunce berea nevanduta si au cerut autoritatilor sprijin financiar, dupa ce pandemia de coronavirus (COVID-19) a redus cererea, transmite Reuters. In urma impunerii de restrictii pentru stoparea pandemiei de coronavirus (COVID-19), au fost inchise luni de zile barurile…

- Restricțiile impuse de pandemia de COVID și anularea celebrul Oktoberfest de la Munchen au afectat consumul de bere din Germania. In acest sens, berarii au cerut sprijin financiar autoritaților, dupa ce au fost forțați sa arunce berea nevanduta, transmite Reuters, citata de Agerpres . Autoritatile de…

- Sute de berari germani au fost forțați sa arunce toata berea nevanduta din cauza pandemiei și cer ajutor financiar din partea Guvernului pentru ca fabricile sa se poata recupera dupa impactul crizei coronavirusului, transmite Reuters.

- Berarii germani au fost fortati sa arunce berea nevanduta si au cerut autoritatilor sprijin financiar, dupa ce pandemia de coronavirus a redus cererea, informeaza agerpres . In urma impunerii de restrictii pentru stoparea pandemiei de coronavirus (Covid-19), au fost inchise luni de zile barurile si…

- Regiunea Bavaria din sudul Germaniei, care a inregistrat pana acum numarul cel mai mare de decese cauzate de coronavirus din tara, a anuntat duminica impunerea unei carantine mai dure de miercuri 9 decembrie pana pe 5 ianuarie, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Locuitorii din Bavaria…

- Germania a raportat un nou record de decese cauzate de COVID-19 in ultimele 24 de ore, chiar inainte ca liderii celor 16 state federale sa aiba o intrevedere cu cancelarul Angela Merkel pentru a discuta despre o posibila relaxare a restricțiilor de Craciun și Anul Nou, transmite Reuters, citata de HotNews.ro.Astfel,…

- Piata europeana a berii estimeaza ca vanzarile au scazut cu 20- pana acum in acest an, un procent care ar putea creste la 25- pana la sfarsitul anului, a anuntat secretarul general al Brewers of Europe. Producatorii de bere si sectorul ospitalitatii din UE au fost afectate puternic de seria de masuri…