Stiri pe aceeasi tema

- Premierul australian Scott Morrison a criticat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru sustinerea acordata redeschiderii pietelor de animale vii in China, transmite dpa. Potrivit lui Morrison, este "de neinteles" sa se sustina functionarea acestor piete, cum este si cea de unde se crede ca a aparut…

- Un vicar britanic spera sa ridice moralul londonezilor oferind servicii religioase mobile in contextul crizei declansate de noul coronavirus, relateaza miercuri Press Association. "Preotul portabil" Pat Allerton a vizitat strazile unor cartiere din Londra, unde a oficiat rugaciuni si a…

- Orasul chinez Shenzhen a dispus interzicerea consumului cainilor si pisicilor, masura fiind luata in cadrul unei interdictii pe scara larga privind comertul cu animale salbatice, impusa in aceasta tara dupa aparitia noului coronavirus, relateaza joi Reuters. Oamenii de stiinta cred ca…

- Un medic chinez, care are un laborator in Wuhan, susține ca a reușit sa trateze de COVID-19 noua persoane in varsta cu ajutorul injecțiilor cu celule stem, transmite Daily Mail. Pacienții tratați de doctor fusesera internați cu pneumonie provocata de noul tip de coronavirus.Citește și: Adrian…

- Presedintele chinez Xi Jinping, care s-a deplasat marti intr-o vizita-surpriza la Wuhan, a estimat ca epidemia de coronavirus este "practic strangulata" in epicentrul ei, potrivit informatiilor raportate de Xinhua, transmite AFP. "Primele rezultate au fost obtinute stabilizand situatia si ranversand…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat ca exista „o fereastra de oportunitate” de a stopa raspandirea virusului in lume, dat fiind ca grosul cazurilor, care au ajuns la 24.000, se afla in China, iar aceasta tara a luat masuri extraordinare prin plasarea in carantina la domiciliu a zeci de milioane…

- O asistenta medicala aflata in mijlocul pacienților din Wuhan, acolo unde a izbucnit infecția cu coronavirus, susține ca lucrurile sunt mult mai grave, iar autoritațile chineze refuza sa prezinte lumii cifrele reale. Femeia mai spune ca sunt aproximativ 90.000 de persoane infectate doar in China, un…

- Una dintre asistentele care trateaza bolnavii de coronavirus din Wuhan susține ca oficialii nu declara cifrele reale, astfel incat, aproximativ 90.000 de persoane ar fi fost deja infectate in China.