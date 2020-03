Stiri pe aceeasi tema

- Rusia isi va inchide frontierele cu Polonia si Norvegia si va bloca accesul strainilor in tara pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a informat premierul Mihail Misustin, potrivit The Moscow Times, potrivit Mediafax.Rusia isi va inchide frontierele cu Polonia si Norvegia si va bloca…

- Rusia isi va inchide pentru straini incepand de duminica frontierele terestre scurte cu Norvegia si Polonia pentru a lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat sambata cabinetul prim-ministrului rus intr-un comunicat, citat de France Presse. Interdictia, ce va intra in vigoare duminica…

- Ucraina si-a anuntat vineri intentia de a-si inchide frontierele pentru straini pentru cel putin doua saptamani, intr-un efort de lupta impotriva raspandirii pandemiei de coronavirus, in contextul in care a inregistrat vineri primul deces de Covid-19, relateaza AFP, DPA si Reuters. „In 48 de ore, tara…

- Ucraina - care a anuntat vineri primul deces din cauza noului coronavirus dintre cele doar trei cazuri de contaminare - isi inchide frontiera strainilor timp de cel putin doua saptamani, in lupta impotriva raspandiii bolii, relateaza AFP.

- Reprezentanții Universitații din București au decis sa nu-și inchida porțile, in ciuda faptului ca amenințarea privind raspandirea virusului COVID-19 este din ce in ce mai mare, iar mai multe unitați de invațamant au adoptat aceasta masura.

- Guvernul elvetian a anuntat ca urmareste indeaproape situatia din Italia dupa decretul de punere in carantina a unei parti din nordul tarii, in contextul in care frontierele helvetice raman deschise, informeaza duminica AFP. In Elvetia, 264 de persoane au fost testate pozitiv cu coronavirus.…

- Google inchide temporar toate birourile sale din China din cauza focarului de coronavirus, a confirmat compania miercuri, potrivit The Verge . Oprirea include toate birourile din China continentala, precum și birourile din Hong Kong și Taiwan. In prezent, birourile sunt inchise pentru vacanța prelungita…

- Rusia a anuntat joi ca isi inchide cei 4.250 de kilometri de frontiera cu China, in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus chinez, care ucis cel putin 170 de oameni, relateaza AFP.