Coronavirus: Americanul care şi-a cumpărat un Lamborghini cu ajutoarele pentru COVID-19, condamnat la închisoare David Hines, acuzat ca a obtinut fraudulos 3,9 milioane de dolari din ajutoarele federale acordate companiilor afectate de COVID-19 si care a folosit o parte din bani pentru a-si cumpara o masina Lamborghini, a fost condamnat la peste sase ani de inchisoare, potrivit unui judecator din Miami citat de EFE.



Antreprenorul in varsta de 29 de ani a fost arestat in iulie 2020 si s-a declarat vinovat in februarie anul acesta la acuzatiile de frauda bancara, fals in declaratie catre o institutie fianciara si tranzactie cu castiguri ilegale.



Potrivit unui comunicat al Ministerului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iar cu banii respectivi si cumparat Ferrari, Bentley si Lamborghini, si-a acoperit diverse cheltuieli si a mers in vacante luxoase. Anchetatorii i-au confiscat masinile si au pus sechestru si pe doua milioane de dolari din conturile sale. Tot cu banii dati drept ajutor in pandemie, un oras din Japonia…

- Bianca Andreescu (20 de ani, 6 WTA) a primit rezultate pozitive la testele pentru coronavirus și nu va putea evolua la WTA Madrid, turneu patronat de Ion Țiriac. Ghionioanele se țin lanț pentru Andreescu. Revenita cu pofta de joc, dupa o serie de accidentari, sportiva din Canada nu iși va putea face…

- Italia a decis sa prelungeasca restrictiile pentru a lupta împotriva pandemiei de COVID-19, printre care închiderea restaurantelor, magazinelor si muzeelor pâna la 30 aprilie, potrivit unui decret semnat miercuri seara de premierul Mario Draghi, transmit AFP și Agerpres. Noul…

- Un insotitor de bord din Vietnam a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru transmiterea coronavirusului. Un tribunal din Vietnam a emis marti o condamnare la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru un insotitor de bord al Vietnam Airlines, gasit vinovat pentru incalcarea regulilor…

- La sosirea pe aeroporturile din Germania va fi obligatorie incepand de duminica efectuarea unui test pentru coronavirus, informeaza dpa, citata de Agerpres. Ministerului sanatatii de la Berlin arata ca a facut anuntul din timp pentru a permite pasagerilor si liniilor aeriene sa se pregateasca. Germania…

- Vaccinul Pfizer/BioNTech are o eficacitate de 97% impotriva cazurilor simptomatice si a formelor grave de COVID-19, conform unui studiu realizat in conditii reale in Israel si publicat joi, ale carui constatari imbunatatesc datele deja cunoscute cu privire la proprietatile acestuia, informeaza joi…

- Un danez a fost condamnat la patru luni de inchisoare dupa ce a amenintat doi politisti tusind si strigand "corona, corona", potrivit deciziei pronuntate joi de instanta suprema a Danemarcei si citata de DPA si France Presse, potrivit Agerpres. Actiunile barbatului sunt comparabile cu "o amenintare…

- Antreprenorul nigerian Obinwanne Okeke, o celebritate locala, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare de o instanța federala americana pentru o frauda cibernetica de 11 milioane de dolari impotriva unei companii britanice, anunța CNN, potrivit Mediafax. Instanța spune ca „prin subterfugii…