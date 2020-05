Stiri pe aceeasi tema

- New York este primul stat american care a anulat, luni, alegerile prezidențiale primare, care urmau sa se desfașoare in luna iunie, ca urmare a pandemiei de coronavirus.“In aceasta perioada, principaLul obiectiv este sa evitam contactul social care nu este necesar.

- Candidatul in alegerile prezidentiale americane Joe Biden a fost declarat invingator in alegerile primare democrate din Alaska, in urma unui vot prin corespondenta, din cauza pandemiei noului coronavirus, relateaza AFP potrivit news.ro.Buletinele de vot au fost trimise inaintea retragerii…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a castigat marti alegerile primare democrate din statul Illinois, potrivit estimarilor mass-media americane, avand in continuare un avans lejer fata de rivalul sau socialist Bernie Sanders, ceea ce-i consolideaza pozitia de favorit la obtinerea candidaturii Partidului…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a castigat alegerile primare democrate din statul Washington (nord-vestul SUA), consolidandu-si pozitia de favorit la obtinerea candidaturii Partidului Democrat pentru alegerile prezidentiale americane din noiembrie, transmite DPA. Luni dupa-amiaza,…

- Miliardarul Mike Bloomberg a anunțat miercuri, dupa rezultatele foarte dezamagitoare de la "Super Tuesday", ca s-a retras din cursa pentru alegerile primare democrate și a anunțat ca îl susține pe Joe Biden, transmite AFP."În urma cu trei luni, mi-am prezentat candidatura…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a redevenit favorit in alegerile primare democrate in urma unui ”Super Tuesday” plin de surprize, care a bulversat situatia si instalat un duel indelungat cu socialistul Bernie Sanders, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Nu se numeste Super Tuesday degeaba!”,…

- Fostul vicepreședinte Joe Biden a caștigat alegerile primare democrate din Carolina de Sud, anunța CNN. Biden se plaseaza drept principalul rival al senatorului de Vermont Bernie Sanders in cursa pentru...

- Senatorul socialist Bernie Sanders a luat un avans semnificativ in cursa pentru investitura democrata, devansandu-i pe fostul vicepresedinte Joe Biden si pe miliardarul Michael Bloomberg, conform unui sondaj de opinie national publicat miercuri, relateaza AFP. Impulsionat de performantele sale in alegerile…