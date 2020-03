Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Județului Maramureș interzice, printr-un Ordin, circulația persoanelor in afara locuinței, excepție facand mersul la munca, asistența persoanelor varstnice și ingrijirea copiilor, cumparaturi. Masura se aplica de miercuri, 25 martie, noteaza HotNews.ro. Ordinul semnat de prefectul Nicolae-Silviu…

- Presedintele tunisian Kais Saied a ordonat luni armatei sa se desfasoare in strada, pentru a impune respectarea izolarii decretate duminica in intreaga tara, in vederea opririi raspandirii epidemiei noului coronavirus, a anuntat presedintia tunisiana, relateaza Reuters, anunța news.ro.Tunisia…

- Ordonanța militara Art.1. – (1) Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara. (2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgența. (3) Masura se aplica incepand cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora Romaniei. Art. 2. – (1) Se suspenda temporar activitațile…

- Circulația persoanelor in afara locuinței/gospodariei se efectueaza numai cu respectarea masurilor generale de prevenire a raspandirii COVID-19 și evitarea formarii oricarui grup de persoane, se arata in ordonanța militara emisa de Ministerul de Interne. Actul normativ prevede in ce condiții se pot…

- Ieri, Attilio Fontana, guvernatorul Lombardiei, din nordul Italiei, cea mai afectata de epidemia de coronavirus din aceasta tara, a solicitat, intr-o interventie la postul de radio Mattino Cinque, desfasurarea armatei pe strazi pentru a garanta ca oamenii raman in case si se stopeaza astfel propagarea…

- Israel si-a inchis frontierele pentru toti strainii, cu exceptia rezidentilor, a anuntat, miercuri, Ministerul de Interne. Masura a fost luata pentru a combate pandemia de coronavirus. Pana acum, in Israel au fost inregistrate 433 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus. Din cauza pandemiei, toate locurile…

- Gazda a numeroase organizatii internationale, inclusiv sediul european al ONU, cantonul elvețian Geneva a decretat, luni, stare de urgenta din cauza pandemiei de coronavirus. Autoritațile au interzis toate adunarile publice cu mai mult de cinci participanți.Anuntul a fost facut in contextul in care…

- Dupa mai multe anunturi facute de autoritati in privinta pandemiei internationale de Coronavirus si masuri elementare care trebuiesc luate pentru protectie, mai multi moldoveni s-au apucat sa indeplineasca „intocmai” recomandarile.