- Presedintele iranian, Hassan Rouhani, a declarat miercuri ca SUA au pierdut ocazia istorica de a ridica sanctiunile impotriva Iranului in timpul pandemiei de coronavirus, chiar daca, dupa cum a subliniat liderul iranian, aceste sanctiuni nu au impiedicat lupta Teheranului impotriva noului tip de coronavirus,…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a afirmat sambata ca masurile de distantare sociala menite sa combata raspandirea noului coronavirus, inclusiv restrictiile de calatorie, se vor mentine doar timp de doua sau trei saptamani, apreciind ca in acest timp criza se va linisti, transmite Reuters, potrivit…

- Numarul deceselor provocate de focarul de COVID-19 in Iran a ajuns joi la 1.284, a informat un oficial din cadrul Ministerului Sanatatii din aceasta tara, pentru televiziunea de stat, potrivit Reuters. De asemenea, numarul cazurilor de infectare a urcat la 18.407 in Republica Islamica, cea mai afectata…

- Epidemia de coronavirus face noi victime in Iran. Cel mai recent bilant indica opt decese si 43 de imbolnaviri, scrie Reuters, citat de Agerpres.Iranul a inregistrat 15 noi cazuri de infectari cu noul coronavirus. In prezent, numarul imbolnavirilor se ridica la 43, iar bilantul deceselor a ajuns la…

- Epidemia de coronavirus a perturbat deja cresterea economica din China si daca se va raspandi in continuare in alte state ar putea deturna redresarea ”extrem de fragila” a economiei mondiale in 2020, a avertizat miercuri Fondul Monetar International (FMI), transmite Reuters. Intr-o nota adresata…

- Iranul nu va incerca sa fabrice arme atomice, indiferent daca Acordul nuclear cu marile puteri va fi ori nu mentinut, a declarat miercuri presedintele iranian, Hassan Rouhani, citat de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX."Noi nu am incercat niciodata sa fabricam arme nucleare. Cu ori…

- "Nu amenintati niciodata natiunea iraniana", a scris luni pe Twitter presedintele iranian Hassan Rouhani, ca raspuns la declaratiile presedintelui american Donald Trump, care a amenintat sambata ca va viza 52 de tinte iraniene, noteaza France Presse, preluata de Agerpres."Cei care se refera la numarul…