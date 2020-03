Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat oficial miercuri ca epidemia de coronavirus este oficial pandemie. Exista peste 1.200 de cazuri infectari de coronavirus confirmate in Statele Unite, inclusiv cel puțin 37 de decese.

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene atrage atentia cetatenilor Republicii Moldova care calatoresc in zonele afectate de raspandirea infectiei COVID-19 asupra faptului ca unele state aplica masuri restrictive de calatorie, manifestate prin interzicerea accesului de intrare dar si iesire…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri – Directia Generala Turism a infiintat o celula de criza care gestioneaza si propune solutii pentru sprijinirea operatorilor economici din turism, puternic afectati de raspandirea COVID-19, si care totodata vine in ajutorul turistilor. Rezervarile…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) recomanda companiilor sa introduca prevederi specifice in regulamentele interne in contextul actualei epidemii de coronavirus, aratand ca firmele trebuie notificate de toti angajatii care au calatorit in zone de risc in cel mult 24 de ore de la data…

- Turisii care vor sa isi anuleze vacantele pe care le aveau platite in zonele care nu se afla in carantina, pe fondul epidemiei de coronavirus, nu isi vor primi banii inapoi si trebuie sa respecte prevederile contractuale, a declarat, luni, presedintele Eurolines Romania, Dragoș Anastasiu, potrivit…

- Compania Blue Air a facut joi seara un anunț referitor la situația generata de coronavirus. Astfel, nu sunt anulate zboruri, dar clienții pot, in anumite condiții, sa-și reprogrameze gratuit calatoriile. In contextul alertei referitoare la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Angajatii marilor retele comerciale din Romania sunt sfatuiti sa evite, in aceasta perioada, calatoriile in zone afectate de coronavirus, arata Ministerul Sanatatii, dupa o intalnire a ministrului Victor Costache cu reprezentantii AMRCR. De asemenea, in perioada urmatoare, marile retele comerciale…

- Wuhan, o metropola din centrul Chinei unde a aparut in decembrie noul tip de coronavirus, apoi aproape intreaga provincie Hubei sunt izolate de restul lumii incepand de joi in urma unei decizii a autoritatilor chineze, care spera sa limiteze epidemia. Aproximativ 56 de milioane de locuitori sunt…