Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal Corona Brasov a fost descalificata si a pierdut toate punctele obtinute in sezonul 2019-2020 al Ligii Nationale, a anuntat Comisia Centrala de Disciplina a Federatiei Romane de Handbal, vineri, potrivit site-ului FRH, in urma scandalului de dopaj in care au fost implicate…

- Scandalul de dopaj în care este implicata echipa Corona Brașov nu a ramas fara rezultat pe plan european, formația din prima liga de handbal a României fiind exclusa din Cupa EHF, dupa cum informeaza forul european într-un comunicat de presa.La doar o zi distanța dupa ce Agenția…

- Federația Romana de Handbal a publicat azi, pe site-ul oficial, deciziile Comisiei de Disciplina in cazul scandalului uriaș de dopaj iscat inainte de CM de handbal din Japonia. Conform comunicatului, toate jucatoarele echipei Corona Brașov sunt suspendate pana la data stabilita conform hotararii ANAD…

- Comisia de Disciplina a Federației Romane de Handbal a anunțat ca toate jucatoarele Coronei Brașov implicate in cazul de dopaj au fost suspendate provizoriu. Pe lista sunt doua handbaliste care sunt curate și amenința ca vor da in judecata ANAD. ...

- Alexandru Dedu, președintele Federației Romane de Handbal, susține astazi, de la ora 13:00, o conferința de presa in care va vorbi despre scandalul de dopaj de la Corona Brașov. CONTEXT: GSP.ro a dezvaluit luni seara in exclusivitate ca lotul Coronei Brașov este suspectat de DOPAJ de ANAD. ...

- Ivona Pavicevic, extrema stanga a naționalei muntenegrene și a Coronei, a recunoscut tratamentul la care a fost supusa la clinica de la Brașov. Pentru a nu risca nicio suspendare, federația nu a luat-o la Mondiale. CONTEXT: GSP.ro a dezvaluit luni seara in exclusivitate ca lotul Coronei Brașov este…

- Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD) a notificat trei jucatoare de la echipa Corona Brașov, componente și ale naționalei de handbal feminin a Romaniei, pe care le suspecteaza ca au apelat, ca și restul componentelor de sub Tampa, la terapia cu laser intravenos, scrie Gazeta Sporturilor. Aceasta metoda…

- Comisia de Disciplina a FRH a a anunțat miercuri pedepsele dictate arbitrilor și observatorului care au oficiat la meciul din prima etapa in Liga Naționala feminina, intre HC Zalau și CSM București, 25-24. S-a considerat ca a fost viciere de rezultat pentru ca la ultima faza a meciului, cand portarul…