- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anunțat azi, 6 septembrie, ca a inregistrat in sistemul integrat de cadastru si carte funciara peste cinci milioane de proprietati, reprezentand o suprafata de aproximativ 3,7 milioane de hectare. ANCPI spune ca alte aproape sapte milioane…

- Peste 260.000 de hectare de padure, proprietate publica a statului roman, au fost inregistrate in sistemul integrat de cadastru și carte funciara, anunța Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI). Dintre acestea, 1.408 hectare sunt in Buzau. Lucrarile s-au desfașurat in cadrul…

- S.C. CELILAD S.R.L., cu sediul social in Localitatea Radauți, Str. Habitat nr. 1, județul Suceava, Romania, anunța finalizarea activitaților proiectului "Creșterea competitivitații și diversificarea producției la CELILAD SRL ", Cod SMIS 112440, cofinanțat de Uniunea Europeana prin REGIO ...

- OCPI Alba: Lucrarile de cadastru general in comuna Lupșa, finalizate. Proprietarii au inceput sa primeasca noile carți funciare Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Alba a finalizat lucrarile de cadastru general in comuna Lupșa, din județul Alba. Proprietarii celor aproape 15.000 de…

- Conducerea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Mureș anunța inceperea lucrarilor de cadastru in opt comune din județul Mureș. Lucrarile de inregistrare sistematica a proprietaților in sistemul integrat de cadastru și carte funciara se desfașoara in cadrul Programului Național de Cadastru…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anunțat ca in curand va incepe inregistrarea sistematica a proprietaților in evidențele de cadastru și carte funciara in 228 de comune din 36 de județe. Lucrarile se desfașoara in cadrul Programului național de cadastru și carte funciara…

- Incep lucrarile de cadastru in cinci unitați administrativ – teritoriale (UAT) din județul Brașov. Peste 35.000 de hectare vor fi cadastrate gratuit. Lucrarile de cadastru general sunt gratuite pentru cetațeni. Acestea se desfașoara in cadrul Programului național de cadastru și carte funciara (PNCCF).…

- Perioada de derulare a Programului Național de Cadastru și Carte Funciara (PNCCF) a fost extinsa pana la finalizarea inregistrarii sistematice a tuturor proprietaților din Romania. Hotararea de Guvern nr. 836/2022 pentru modificarea și completarea Hotararii de Guvern nr. 294/2015 privind aprobarea Programului…