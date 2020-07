Stiri pe aceeasi tema

- Cornelia si Lupu Rednic au o poveste fabuloasa de viața. S-au casatorit, pe cand frumoasa artista avea șaisprezece ani. Destinul a fost cel care a ales pentru ei, și le-a pregatit cel mai frumos scenariu de viața.

- Emoții mari pentru telespectatorii „Acces Direct”, dupa ce au aflat cum s-au cunoscut Cornelia și Lupu Rednic. Cei doi artiști au povestit ca s-au casatorit cand artista avea doar 16 ani, dupa o relație de aproximativ 8 luni de zile. De asemenea, aceștia au prezentat imagini de colecție de la nunta!

- Mai multe autobuze și tramvaie care tranziteaza zona Pieței Maria – Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara vor avea traseul deviat, in weekend, ca urmare a unor lucrari la infrastructura rutiera din zona. Liniile 6a si 6b vor fi suspendate. Potrivit unui comunicat de presa transmis in aceasta…

- Mai mulți copii fara adapost au fost dați in plasament unor barbați pedofili, care au fost și ajutați financiar, in cadrul unui experiment ce s-a desfașurat timp de 30 de ani, in Berlinul de Vest.

- 37 de elevi și doi profesori au fost raniți in urma atacului cu un cuțit de la o școala primara din orașul Wuzhou (regiunea autonoma Guangxi Zhuang), sudul Chinei, informeaza The Independent.Presa chineza de stat scrie ca atacatorul ar fi fost identificat ca fiind agentul de paza in varsta de 50 de…

- Sunt frumoase, talentate și celebre. Au casnicii solide, sunt soții devotate, insa nu au ocupat deocamdata postura de mame. Este vorba despre solistele de muzica populara Cornelia Rednic, Irinuca Loghin și Andreea Voica, noteaza click.ro. Despre Cornelia și Lupu se știe ca alcatuiesc cel mai solid cuplu…

- Vezi motivul pentru care soții Cornelia și Lupu Rednic au ales sa nu aiba copii Sunt frumoase, talentate și celebre. Au casnicii solide, sunt soții devotate, insa nu au ocupat deocamdata postura de mame. Este vorba despre solistele de muzica populara Cornelia Rednic, Irinuca Loghin și Andreea Voica.…

- Sunt casatoriți de aproape 30 de ani și par la fel de fericiți ca in prima luna de relație. Totuși, au ales sa nu aiba copii! Da, da, despre Cornelia și Lupu Rednic este vorba! Puțini știu care este motivul acestei alegeri!