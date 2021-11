Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Iordache și-a uimit fanii in urma cu cateva zile, dupa ce s-a fotografiat cu un buchet mare de trandafiri. Fosta iubita a lui Alex Bodi a primit foarte multe intrebari in legatura cu acest subiect, insa a decis sa raspunda public pentru toata lumea, chiar in direct la Antena Stars. Este sau nu…

- In octombrie 2019, Mihai Constantinescu s-a stins din viața. A fost plans de milioanele de fani din Romania, dar și de Simona Constantinescu, soția lui. Aceasta ii duce dorul și acum, dupa cum a recunoscut intr-un interviu la Antena Stars. Au fost impreuna și la bine, dar și la greu, au format o echipa…

- La doi ani de la moartea lui Mihai Constantinescu, soția artistului a facut noi dezvaluiri la Antena Stars. Simona Constantinescu a marturisit ca atunci cand dorul este prea mare, imbraca o haina de-a artistului, acesta fiind modul in care reușește sa-i simta prezența.

- Bogdan Marin sau Bodo de la Proconsul, cum e cunoscut de publicul larg, e unul dintre cei mai apreciați cantareți din Romania. Dincolo de cariera lui, acesta e soț, e tatal a doi baieței. De 14 ani de zile se iubește cu Loredana Marin, iar de 12 ani sunt casatoriți. De-a lungul anilor, impreuna au trait…

- Bogdan Marin, cunoscut și dupa numele de Bodo, solistul trupei Proconsul, a fost invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, unde a facut dezvaluiri despre momentele grele din viața sa cum a reușit sa aleaga calea divinitații.

- Sheila, soția lui Bogdan Ionescu, este in culmea fericirii, asta pentru ca in curand va deveni mama pentru prima data, iar recent, ea și partenerul de viața au fost intr-o vacanța exclusivista in Franța. Așadar, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars, partenera fostului soț al Elenei Basescu a…

- Dincolo de cariera, dincolo de medaliile obținute in canotaj, Elisabeta Lipa e soție, e mama. Fosta sportiva traiește de peste 30 de ani o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Cornel Lipa. Rar au aparut impreuna, rar au acordat interviuri, insa acum, aceasta a vorbit la Antena Stars despre culisele…

- Razvan Fodor și Irina, soția sa, se ințeleg de minune, iar invitat la Xtra Night Show, prezentatorul a marturisit ca are o casnicie foarte frumoasa alaturi de partnera sa de viața. Cei doi sunt impreuna de 14 ani și casatoriți de 11.