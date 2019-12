Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Galeș va fi condus pe ultimul drum maine, 12 decembrie. Fostul soț al Ilenei Ciuculete a pierit in urma unui accident de mașina ingrozitor, petrecut in Spania, acolo unde se mutase de cateva luni.

- "Stiu din surse sigure, de la nasa lui Cornel si a Ilenei Ciuculete, ca de repatriere se ocupa Viviana. Desi nu mai erau impreuna. Repatrierea a costat-o 3.650 de euro. A angajat o firma care sa-l aduca. A mai dat 400 de euro pentru ca Cornel se afla la morga in Valencia. Orice zi la morga se plateste.…

- FOTO – Arhiva Cantaretul de muzica rock Leo Iorga, care a murit sambata, la varsta de 54 de ani, va fi inmormantat marti, la ora 12.00, la Cimitirul Bellu din Bucuresti, scrie Mediafax. Sicriul cu trupul neinsufletit al lui Leo Iorga a fost depus, luni, la Casa Eliad (vis-a-vis de Biserica Sf. Mina),…

- Baiatul care purta haine femeiești și facea pe oricine sa zambeasca avea nume de sfant. Botoșanenii il știau dupa porecla, italianul de pe Bulevardul Mihai Eminescu, insa numele lui real era Constantin Virlan. Povestea lui o știu puțini oameni, care l-au cunoscut indreaproape și au avut grija de el,…

- Marian Ionut Ailincai, un tanar cadru medical militar, decedat in data de 25 septembrie, intr un accident rutier la Popas Valu lui Traian, este inmormantat, azi, in jurul orei 11:00, in localitatea Poarta Alba oras nou .Acesta este condus pe ultimul drum de familie, prieteni si colegii de la Spitalul…

- Contraamiral r ing. Marcel Dragu decedat pe 13 septembrie, dupa o lupta cu o boala grea, este inmormantat, azi, in Cimitirul Militar din Constanta, aflat in Cimitirul Central. Marcel Dragu este condus pe ultimul drum de familie, prieteni si fosti camarazi de armata. Contraamiral r ing. Marcel Dragu…