- Cornel Galeș a murit, duminica, intr-un accident de mașina produs in Spania. Fostul șot al cantareței Ileana Ciuculete mergea sa ia masa intr-un restaurant cu specific romanesc cand și-a gasit sfarșitul. Cornel Galeș a fost casatorit timp de 20 de ani cu IleanaCiuculete, cantareața de muzica populara…

- Viviana, femeia alaturi de care Cornel Galeș și-a petrecut ultimii ani din viața, a confirmat vestea ca fostul soț al regretatei artiste de muzica populara Ileana Ciuculete, s-a stins din viața, in urma unui accident de circulație petrecut in Spania.

