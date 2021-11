Cornel Constantiniu a fost OPERAT DE URGENȚĂ! Intervenția a fost salvatoare Cornel Constantiniu, vedeta incontestabila a muzicii ușoare romanești a fost operat de urgența la Spitalul Universitar. Marelui artist, care sufera de o boala degenerativa (Parkinson), i s-a schimbat neurostimulatorul implantat in piept care il ajuta sa se miște și sa articuleze. Artistul nu a mai ieșit din casa in ultimii doi ani decat pentru revizia dispozitivului electronic, și asta doar la spital. Electrozii implantati in creier fac legatura cu neurostimulatorul montat langa clavicula, iar dispozitivului i s-a consumat bateria. In varsta de 76 de ani, artistul ce a format in cea mai buna perioada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Mocuța este unul din romanii care au avut norocul sa traiasca visul american. A ajuns in Los Angeles, Statele Unite ale Americii, in urma cu 16 ani, cu 500 de dolari in buzunare. Astazi are propria companie de comerț electronic și circa 100 de locuințe peste ocean și Romania. Intr-o lume total…

- Zeci de pompieri din Bacau si Covasna intervin, marti, pentru a treia zi consecutiv, pentru stingerea unui incendiu de padure din localitatea Oituz, informeaza Agerpres . „Incepand cu ora 7.00, pentru schimbul de efective la locul interventiei se deplaseaza 15 pompieri de la Detasamentul Bacau si Onesti,…

- ,,Depozitul are o suprafata de aproximativ 5.500 mp, iar incendiul a afectat aproximativ 300 mp. Incendiul este localizat, se intervine pentru stingere (...) Nu au fost afectate vecinatatile. La fata locului sunt cinci autospeciale de interventie (o autoscara mecanica, trei autospeciale de stingere…

- Pele a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru a elimina o tumora de la nivelul colonului. Intervenția a avut loc la finalul saptamanii trecute, iar fotablistul și-a ținut la curent fanii despre starea lui de sanatate prin intermediul rețelelor de socializare. Legenda fotbalului in varsta de…

- Din primele informații, la fața locului au intervenit de urgența salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Dobrogea. De asemenea, s-au deplasat și echipajele de ambulanța SAJ B2, SMURD, dar și polițiștii constanțeni, potrivit ziuaconstanta.ro .Intervenția se afla in desfașurare.

- Presa din Grecia aduce un elogiu pompierilor romani: „Sunt de pe alta planeta” Presa din Grecia aduce un elogiu pompierilor romani: „Sunt de pe alta planeta” O publicație online din Grecia descrie intr-un articol modul de operare al pompierilor romani mobilizați sa stinga incendiile din insula Evia.…