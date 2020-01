Corlățean, ales vicepreședinte al Comisiei APCE pentru alegerea judecătorilor la CEDO Senatorul Titus Corlațean a fost ales, miercuri, 29 ianuarie a.c., vicepreședinte al Comisiei APCE pentru alegerea judecatorilor la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Potrivit art. 22 din Convenția Europeana a Drepturilor Omului, APCE alege judecatorii la Curtea Europeana a Drepturilor Omului dintr-o lista de trei candidați transmisa Adunarii de catre parțile contractante la Convenția Europeana a Drepturilor Omului. Votul are loc in plen, dupa ce, in prealabil, Comisia pentru alegerea judecatorilor la CEDO, a intervievat cei trei candidați, le-a examinat curricula vitae și a emis o recomandare… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Verzii europeni cer reducerea la jumatate a utilizarii pesticidelor sintetice pana in 2025. Planul ecologic european, asa numitul „European Green Deal”, acea foaie de parcurs cu privire la lupta impotriva schimbarilor climatice, ar putea avea o influenta majora asupra viitorului agriculturii din UE.…

- PSD a transmis luni Comisiei de monitorizare a Consiliului Europei, ca intenția Guvernului PNL de a modifica legea electorala inainte de alegeri este „o procedura care incalca flagrant prevederile Comisiei de la Veneția”. Votul pentru sesizarea Comisiei de la Veneția o sa aiba loc aceasta saptamani.„Am…

- Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a amanat, pentru joi, o decizie privind sesizarea Comisiei de la Veneția in legatura cu trecerea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, a transmis luni deputatul USR Iulian Bulai.„La Adunarea Parlamentara…

- ​​Verzii din Austria au votat sâmbata în favoarea intrarii la guvernare alaturi de Partidul Popular (OeVP), deschizând drumul pentru prima astfel de coalitie la nivel national, scrie Agerpres, citând dpa. Votul din cadrul partidului era ultimul obstacol pentru formarea primei…

- Grupurile pentru drepturile omului au criticat decizia unei instanțe romane de a susține absoluția unei bande acuzate de trafic de copii in toata Europa. Cei 25 de barbați au fost arestați la Londra in 2010, dar in urma unei investigații care a durat aproape un deceniu, au fost achitați formal la inceputul…

- "Sunt onorata sa fiu aici cand comemoram acest eveniment atat de important pentru Romania si toata Europa", a spus Valean, care reprezinta Comisia Europeana la aceasta dezbatere."Pe 16 decembrie 1989 revolutia romana a inceput la Timisoara. Acesta a fost primul pas spre reintoarcerea Romaniei…

- Negociatorii Parlamentului European și ai celor 28 de țari ale UE au ajuns joi dimineața la un preacord pentru reformarea condițiilor de munca ale șoferilor de tir, un dosar ultrasensibil marcat de opoziția dintre Est și Vest, scrie AFP. „Am ajuns la un acord preliminar”, a scris pe Twitter, fara a…

- Comisia Europeana, inca fara un candidat britanic pentru viitoarea echipa, "va analiza situatia" cu cateva zile inainte de votul Parlamentului European asupra alegerii echipei formate de Ursula von der Leyen,...