Corina Vințan trage un semnal de alarmă: De ce nu se iau măsuri ferme în TOATE focarele de coronavirus? Iata postarea Corinei Vințan: Ieri 35 de cazuri noi in judetul Bacau! Pentru ca ma simt apropiata de oamenii mei dragi din Onesti, pentru ca ei sunt spital suport covid si pentru ca stiu ce nevoi au in conditiile actuale, de izbucnire a focarului Covid la Moinesti, intreb si eu de ce: De ce daca Moinesti este focar de infectie cunoscut deja, nu se iau masuri pe plan local, la mult laudatul spital din Moinesti unde mult premiatul Dr. Cotarlet, el insusi se pare infectat, impreuna cu familia. De ce nu se face ancheta pe toata raza orasului pentru a se vedea de ce este intinderea atat de mare si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Dragos Benea acuza PNL ca incearca sa linisteasca apele, dar de fapt nu are situatia sub control. El spune ca infectatii COVID-19 din ultimele 48 de ore provin din Moinesti, Comanesti, anunța MEDIAFAX.„Ieri, prefectul si sefa DSP, ambii de la PNL, ne tineau lectii, asigurandu-ne…

- Spitalul Județean Bacau mai are doar șase locuri pentru internarea pacienților cu coronavirus și a suspecților de COVID-19 la secția de boli infecțioase. Cele șase paturi au fost montate abia de curand, adaugate practic celor 63 de locuri, toate ocupate. „Spitalul nu era pregatit pentru asta”, spune…

- Intr-o interventie la Digi 24, Tataru a dezvaluit ca, la ora actuala se cauta spații pentru a relaxa situația din spitalele. De asemenea, el a punctat ca dupa ce țara noastra va trece de varful pandemiei, toate spitalele vor deveni Covid-19. „Poate dupa 15 mai sa avem o scadere a numarului de infecții.…

- Spitalele județene au fost lasate de Guvern sa se concureze pentru materiale de protecție, este de parere deputatul Lucian Șova, președintele municipalei PSD Bacau. Fostul ministru al Transporturilor a intervenit ieri in emisiunea Mariei Coman de la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In presa naționala au aparut deja o serie de investigații care arata ca tunelurile dezinfectante care au fost montate la Spitalul din Onești, Buhuși și apoi la SJU Bacau, nu doar ca nu sunt eficiente impotriva infectarii cu coronavirus, dar pot fi... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un polițist din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov este confirmat pozitiv cu COVID-19. Ancheta epidemiologica este in curs de desfașurare, pana in acest moment stabilindu-se ca 12 polițiști din cadrul acestei structuri sa intre in izolare…

- Un nou caz de infecție cu Covid-19 a fost confirmat in județul Bacau. Este vorba despre o femeie de 80 de ani din Moinești. Batrana a fost adusa aseara la Spitalul din Moinești cu ambulanța, deoarece acuza simptome de coronavirus. Personalul, fiind... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Spitalele din Bacau și Buhuși devin centre COVID-19, anunța unupetrotus.ro. Toate cele peste 500 de paturi de care dispune Spitalul Municipal din Onești vor fi eliberate, pacienții urmand a fi externați (cazurile ușoare), sau transferați la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.