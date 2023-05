”Consideram ca cele 400 de evenimente derulate pe litoral au fost afectate de un val incredibil de actiuni de control. Nu putem noi afirma daca au fost sau nu abuzive, nu este treaba unui patronat sa intervina in situatii comerciale in acest mod – e treaba fiecarui agent economic daca este sau nu este in regula. Actiunile de control s-au derulat in timpul acestor evenimente, cu zeci de mii de participanti, consumatori, clienti in asteptare, in loc sa se deruleze inainte de inceperea acestora, asa cum consideram ca era normal. Actiunile de control nu s-au derulat la sesizare”, a declarat pentru…