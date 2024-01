Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla miercuri si joi la Bruxelles, unde participa la ceremonia omagiala organizata de Comisia Europeana in memoria lui Jacques Delors si la reuniunea extraordinara a Consiliului European, scrie News.ro. Miercuri, seful statului va participa la ceremonia omagiala organizata…

- Reacția lui Alexandru Rafila dupa ce Pfizer a anunțat ca da Romania in judecata: Am primit prin posta notificareaMinistrul Sanatatii Alexandru Rafila afirma ca notificarea Pfizer de chemare in fata instantei la Bruxelles pentru vaccinurile anti-COVID a fost primita prin posta si ca e o situatie care…

- In timp ce liderul PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat, joi, ca exista o șansa ca președintele Klaus Iohannis sa preia conducerea Consiliului European din mai, ceea ce ar duce la demisia de la Cotroceni, comunicatorii partidului au primit indicații de a minimiza in mesajele publice impactul acestui scenariu…

- Guvernul a depașit ținta de deficit pentru 2023, dar ministrul Finanțelor, Marcel Boloș , spune ca toate datele arata bine. Ținta de deficit bugetar pentru 2023 a fost de 4,4%, insa Guvernul a depașit-o, ajungand la 5,7%. Cu toate acestea, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, pare mulțumit. ””Azi noapte,…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca, in urma cu cateva zile, a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omoloage din Austria si Bulgaria privind extinderea spatiului Schengen cu Romania si Bulgaria la frontierele aeriene si maritime incepand cu luna martie 2024. „In data de 23 decembrie…

- Comisia și-a exprimat sprijinul pentru propunerea „Air Schengen” a Austriei, care sa permita cetațenilor romani și bulgari sa calatoreasca in aeroporturile Schengen fara a fi supuși controlului pașapoartelor Sunt in curs de desfașurare discuții pentru punerea in aplicare a acestei inițiative, un…

- In cadrul discutiilor a fost abordata livrarea primelor trei aeronave F 16 achizitionate de Romania din Norvegia, eveniment ce a avut loc in data de 29 noiembrieSecretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, a participat, in perioada 29 30 noiembrie,…

- Tezaurul Romaniei de la Moscova este o necunoscuta in acest moment la nivel european – este declarația facuta de Mugur Isarescu. Guvernatorul Bancii Naționale susține ca va susține demersul europarlamentarului Eugen Tomac la Bruxelles pentru recuperarea aurului. Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei,…