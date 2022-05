Corina continuă seria de lansări cu – ”Foc la inimă”  Corina, una dintre cele mai excentrice apariții ale industriei muzicale din Romania, revine in atenția publicului cu noul single – Foc la inima. Personalitatea cameleonica a artistei este pusa in evidența prin diferitele personaje pe care le interpreteaza in videoclipul oficial, filmat la Palatul Noblesse din București. „E foarte important ca fiecare piesa pe care o lansezi, tu ca artist, sa o și simți pentru a transmite publicului cat mai bine fiecare emoție. Pentru mine, repezinta una dintre piesele empowering pe care fiecare dintre noi aș vrea sa o asculte și sa primeasca boost-ul de energie… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite la București, a declarat duminica, pentru B1 TV, ca Romania, și Europa in general, trebuie sa ia masuri pentru a scapa de dependența de resursele energetice rusești. Acesta a precizat ca Romania are capacitatea de a…

- Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de American Councils for International Education invita elevii cu varsta cuprinsa intre 13-16 ani din județele Calarași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman, sa candideze la GOAL Camp, ce va avea loc in apropiere de București in perioada 27 Iunie-2 Iulie 2022. …

- Romania va gazdui, in premiera, in perioada 29-30 noiembrie reuniunea ministrilor de Externe din NATO, a transmis seful diplomatiei romane, Bogdan Aurescu. Anuntul a fost facut la finalul reuniunii ministeriale aliate care a avut loc la Bruxelles si pe agenda careia a figurat pregatirea Conceptului…

- Pe o vreme cainoasa, camuflat in corespondent de razboi si inarmat cu un translator, domnul Nelu Hreniuc din Serbauti, o comuna aflata la vreo 18 km de Siret, am reusit sa patrund ieri in vama Siret. De cand a inceput razboiul din Ucraina, pe aici intra in Romania, in medie, cca 500 de refugiati pe…

- Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, a multumit joi Romaniei, in cursul unei vizite la Bucuresti, pentru solidaritatea manifestata in contextul conflictului din Ucraina prin primirea a aproape 150.000 de refugiati si prin gazduirea unui centru de distribuire a asistentei umanitare.…

- Ambasada Ucrainei la Bucuresti anunta ca, de duminica pana marti, 352 de persoane, inclusiv 14 copii, au fost ucise in conflictul cu Rusia-Ucraina. Potrivit unui comunicat de presa al misiunii diplomatice, peste 1.680 de persoane au fost ranite, intre acestea numarandu-se 116 copii. Doar in Kiev…

- Un copil de 2 ani din Botoșani, care a cazut de la etajul al III-lea dupa ce a cedat plasa de țanțari de care se sprijinea, a decedat la Spitalul de Copii din Iași. Parinții au fost de acord cu prelevarea organelor: rinichii și corneea raman in Romania, inima pleaca la Berlin și ficatul la Hanovra. …