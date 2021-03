Cori Grămescu, sugestii de meniu sănătos pentru perioada postului Din punct de vedere nutrițional, perioada postului este una destul de dificila, mai ales in contextul unei vieți aglomerate de probleme, responsabilitați și stres. Cori Gramescu , coach de lifestyle și nutriție a venit in ajutorul celor care țin post cu un set de exemple concrete de mese sanatoase pentru aceasta perioada. Pentru a ne asigura ca mancam alimente hranitoare, fara a ne pune in pericol sanatatea in timpul postului, Cori Garmescu ne sfatuiește sa ținem cont de doua reguli simple: Aport adecvat de proteine – „Nu este nevoie sa urmam un plan strict de combinare a alimentelor, ci sa adoptam… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Am intrat in postul Paștelui, cel mai lung și mai restrictiv post de peste an, iar experții in nutriție vin in ajutorul nostru cu sfaturi extrem de utile legate de modul in care trebuie sa ne hranim in aceasta perioada, pentru a-i asigura organismului toți nutrienții de care are nevoie. Cori Gramescu…

