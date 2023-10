Stiri pe aceeasi tema

- Strazile din Tel Aviv sunt goale, școlile sunt inchise, zborurile sunt anulate. Barbați de toate varstele sunt chemați la unitațile militare. Israelul se pregatește sa distruga Fașia Gaza. Diviziunile politice, care i-au scos in strada pe protestatarii antiguvernamentali timp de noua luni, au disparut…

- Fașia Gaza a atras in weekend toate privirile dupa ce aproximativ 1.000 de combatanți din gruparea armata Hamas au trecut granița spre Israel, unde au ucis peste 700 de israelieni și a ranit alți peste 2.000, intr-un asalt care a luat complet pe nepregatire Israelul. Armata israeliana a raspuns prin…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta…

- „Ca urmare a escaladarii conflictului din Israel, am anulat zborurile catre si dinspre Tel Aviv pana la o notificare ulterioara. Wizz Air ii contacteaza direct pe pasagerii afectati, prin e-mail sau SMS, si le ofera optiuni pentru reprogramare sau rambursare, precum si pentru cazare”, au anuntat reprezentantii…

- Razboi in Israel. Cel putin 600 de oameni au fost ucisi si alti peste 2000 raniti in Israel, dupa ce mii de rachete au fost lansate din Fasia Gaza. Dezastrul a inceput ieri dimineata cand teroristii Hamas au patruns in tara fie pe mare, fie cu parasutele. Oamenii simpli au fost luati ostatici de pe…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE) a ridicat, sambata, nivelul de alerta de calatorie pentru Statul Israel, si le recomanda cetatenilor romani care intentioneaza sa calatoareasca in aceasta tara sa isi reprogrameze deplasarea. De asemenea, cetatenii romani care se afla pe teritoriul Statului…

- Ucraina a declarat sambata ca sustine Israelul in "dreptul lui de a se apara", dupa atacurile lansate de Hamas dinspre Fasia Gaza, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Ucraina condamna ferm atacurile teroriste in curs impotriva Israelului, inclusiv tirurile de rachete impotriva populatiei civile la…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…