Coreea de Sud va lansa prima sa reţea 6G în 2028 Chiar daca nici tehnologia 5G nu a fost implementata la scara destul de larga, iata ca se vorbeste deja despre 6G. Ei bine, pana acum am avut doar planuri la nivel de teste de laborator si standarde, in vreme ce Coreea de Sud a impus si un termen limita pentru lansarea acestui serviciu. Teoretic ar trebui sa trecem si printr-o etapa 5.5G sau 5G+ pana atunci. Coreea de Sud pare totusi gata de a face macar un test pilot pentru lansarea serviciilor 6G inca din 2028. Perceptia generala era ca aceasta tehnologie va debuta prin anul 2030. Ministerul de Stiinta si Tehnologie din Coreea a anuntat planul… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

