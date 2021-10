Coreea de Sud şi-a atins obiectivul de vaccinare a 70% din populaţie împotriva Covid-19 Coreea de Sud a anuntat sâmbata ca a îndeplinit tinta de vaccinare a 70% din populatia sa de 52 de milioane de locuitori, deschizând calea pentru preconizata revenire la normalitatea începând de luna viitoare, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Obiectivul, stabilit cu o luna înainte de debutul campaniei nationale de imunizare la sfârsitul lui februarie, a fost atins înainte de ora locala 14:00 (0500 GMT) dupa ce au fost vaccinate circa 36 de milioane de persoane, a anuntat Agentia coreeana pentru controlul si prevenirea bolilor (KDCA).



