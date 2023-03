Stiri pe aceeasi tema

- Perspectivele economiei mondiale s-au imbunatatit fata de acum cateva luni, deoarece socul inflatiei se atenueaza, dar majorarea dobanzilor va mentine riscurile ridicate, a anuntat Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), majorand previziunile pentru

- Senatul Franței a adoptat joi dimineața proiectul de lege privind reforma pensiilor, care a generat proteste de amploare in țara, scrie France24. Acum propunerea va merge in Adunarea Nationala, unde votul este incert, deoarece tabara prezidentiala nu are majoritate absoluta. Mii de francezi au continuat…

- Propunerea legislativa, initiata de 19 senatori liberali si unul social-democrat, completeaza in acest sens art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii. Potrivit proiectului, „persoanele salariate au dreptul la o zi libera, platita, cu ocazia zilei de nastere”. „Acordarea unei zile libere, platite,…

- Conducerea Serviciului Vamal a desfașurat o intrevedere cu ofițerul economic al Departamentului de Cooperare pentru Dezvoltare Economica al Biroului Elvetian de Cooperare in Republica Moldova. Parțile au facut un schimb de opinii referitor la programele de asistența in curs de desfașurare și au discutat…

- CARAS-SEVERIN – Membrii Federației Sindicatelor Silva vor organiza maine la sediul Guvernului un miting pentru „salvarea padurilor aflate in proprietatea statului”. La acțiunea de protest sunt așteptați circa 5.000 de membri de sindicat, inclusiv din Caras-Severin! Potrivit unui comunicat al Federației,…

- Miting de protest pentru „salvarea padurilor aflate in proprietatea statului” organizat, joi, de Federația Sindicatelor Silva la sediul Guvernului și la care sunt așteptați circa 5.000 de membri de sindicat. „Pentru un pumn de arginți de la Comisia Europeana, Romania este pe cale sa puna pe tava unor…

- PADURILE PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI, IN PERICOL! Federația Sindicatelor Silva organizeaza joi, 12 ianuarie 2023, intre orele 10.00 – 13.00, la sediul Guvernului Romaniei din Piața Victoriei, un amplu miting pentru salvarea padurilor proprietate publica a statului de la instrainare, la care sunt…

- Ca urmare a unor informații eronate aparute in spațiul public, cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, facem urmatoarele precizari: In cadrul ședinței Consiliului Local de ieri, 27 decembrie 2022, a fost votat proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor…